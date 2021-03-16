У Киева нет нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе, — такое скандальное заявление сделал замглавы администрации президента России Дмитрий Козак.

В интервью российским СМИ Козак заявил, что Украина просто пытается затянуть конфликт, мирный план он назвал мифом, пишет «Обозреватель» со ссылкой на «Интерфакс-Украина».

«Относительно «нового мирного плана». На столе переговоров его нет. Это очередной миф. Во всяком случае, о чем идет речь, никто из участников «минского» и «нормандского» форматов не знает», – высказался он.

Козак утверждает, что 8 февраля представители Германии и Франции предприняли очередную попытку согласовать «компромиссный проект» рекомендаций «нормандского формата» для Трехсторонней контактной группы в целях подготовки там так называемой дорожной карты по всеобъемлющему политическому урегулированию конфликта в соответствии с Минскими соглашениями.

«Представленный проект является чрезмерно «компромиссным» в том смысле, что его обтекаемые положения вызовут новые неразрешимые противоречия в контактной группе», – заявил он.

Козак подчеркивает, 16 февраля Россия направила всем участникам переговоров уточняющие поправки, а Киеву предложила представить свои предложения к франко-германскому проекту и изложить позицию относительно российских поправок:

«С тех пор украинские коллеги хранят многозначительное молчание… Все действия Киева свидетельствуют о намерении затянуть, заморозить конфликт. Не случайно начали поговаривать о какой-то «стене Донбасса». Раскручивается версия и о желании России «внедрить отравленную пилюлю Донбасса в здоровое политическое тело Украины».

Отдельно российский политик обвинил Украину в нежелании вести диалог с представителями ОРДЛО и обострении ситуации на Донбассе.

Ранее глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что план мирного урегулирования ситуации на Донбассе, который подготовили Украина и ее западные партнеры, готов и ждет, когда Россия одобрит его, или открыто заявит, что не хочет мира.

Тем временем первый «премьер-министр ДНР», глава «Союза добровольцев Донбасса» Александр Бородай намерен баллотироваться в депутаты Госдумы Российской Федерации.

А главарь террористов «ДНР» Денис Пушилин угрожает атаковать позиции Вооруженных сил Украины на Донбассе.

