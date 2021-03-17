Более 93% граждан Украины считают, что тарифы на электроэнергию, газ и тепло для населения являются завышенными. Всего 3% респондентов считают тарифы нормальными.
Такие результаты показал социологический опрос Центра Разумкова.
Украинцы считают, что ответственность за рост коммунальных тарифов лежит на правительстве страны (29% опрошенных) и президенте Украины (24%).
А 13% возлагают ответственность на Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 9,5% на Верховную раду, 7% на энергетические компании, 6% — на компании, предоставляющие коммунальные услуги, 5% на НАК «Нафтогаз Украины».
Также опрошенные жители Украины считают, что справедливые тарифы на электроэнергию, газ и тепло должно обеспечивать правительство (31%) и президент (28%).
Еще 20% называют Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг, 11% Верховную раду.
В то же время, 3% опрошенных считают, что никто не должен этим заниматься, и тарифы должны формироваться по законам рынка.
Как мы уже рассказывали ранее, стало известно, как жители Украины могут реструктуризировать задолженность за оплату коммунальных услуг и оформить рассрочку на выплату долгов.
Также отметим, коммунальные тарифы за последний год (по сравнению с февралем прошлого года) выросли на 18,6%. при этом средние цены на жилье, воду, электроэнергию, газ и другие виды топлива в Украине в феврале 2021 года снизились на 1,8%.