16 марта на Донбассе было зафиксировано 9 нарушений режима прекращения огня. Боевую травму получил один военнослужащий.

Об этом сообщает штаб операции Объеденных сил.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» оккупанты открывали огонь из минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных и станковых противотанковых гранатометов. В результате обстрела боевое травмирование получил военнослужащий ВСУ.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РФ обстреливали позиции украинских подразделений с применением запрещенных Минскими договоренностями минометов 82-го калибра, крупнокалиберных пулеметов, ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

Об всех нарушениях со стороны оккупантов украинская сторона СЦКК проинформировала СММ ОБСЕ.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

А замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у Киева нет нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе.