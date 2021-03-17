Пророссийские боевики за сутки 17 марта, пять раз нарушили режим полного прекращения огня на оккупированном Донбассе. Террористы применяли пулеметы и разные виды гранатометов.

Детальную сводку о ситуации на Донбассе опубликовал пресс-центр операции Объединенных сил (ООС) на своей странице в Facebook.

Так, в районе поселка Новотошковское противник открывал огонь из подствольных гранатометов, а у Светлодарска и Песков — из станковых противотанковых гранатометов.

Поблизости населенного пункта Гнутово боевики обстреливали позиции украинских военнослужащих из автоматических станковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов, а возле поселка Луганское — из ручных противотанковых гранатометов.

«Боевых потерь среди украинских защитников нет», — указано в сообщении.

Также, боевики в очередной попытались заглушить беспилотный летательный аппарат Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ. До этого беспилотник ОБСЕ упал после того, как его заглушила станция радиоэлектронной борьбы.

Как мы уже рассказывали ранее, РФ исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

А также, Россия не будет вести переговоры в ТКГ по Донбассу на их условиях, заявил Дмитрий Козак.