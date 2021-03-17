В среду, 17 марта, поздравляют с Днем святого Патрика.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас забавные поздравления и красивые открытки.
День Святого Патрика
Нынче отмечаем,
Пабы быстро, как ирландцы,
Дружно заполняем.
Это повод погулять,
Выпить всем прилично.
Настроение будет пусть
Только на «отлично».
Пусть зеленый цвет к лицу
Нынче всем вам будет,
Добрый Патрик подарить
Счастья не забудет.
***
Дайте клевера на счастье,
Я трилистник сберегу,
С лепреконом разобраться,
Тоже в этот день смогу.
Святой Патрик помогает,
Смелость, храбрость ощутить,
Он мне пиво наливает,
«ЩА», начнем приезжих бить.
И парады в мире ходят,
Люди песенки поют,
Патрик вновь толпу заводит,
Ну, а люди снова пьют.
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