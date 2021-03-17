В среду, 17 марта, поздравляют с Днем святого Патрика.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас забавные поздравления и красивые открытки.

День Святого Патрика

Нынче отмечаем,

Пабы быстро, как ирландцы,

Дружно заполняем.

Это повод погулять,

Выпить всем прилично.

Настроение будет пусть

Только на «отлично».

Пусть зеленый цвет к лицу

Нынче всем вам будет,

Добрый Патрик подарить

Счастья не забудет.

***

Дайте клевера на счастье,

Я трилистник сберегу,

С лепреконом разобраться,

Тоже в этот день смогу.

Святой Патрик помогает,

Смелость, храбрость ощутить,

Он мне пиво наливает,

«ЩА», начнем приезжих бить.

И парады в мире ходят,

Люди песенки поют,

Патрик вновь толпу заводит,

Ну, а люди снова пьют.

Читайте еще одну подборку поздравлений с Днем святого Патрика.