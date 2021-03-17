Хакеры атакуют карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков. Со счетов людей исчезают деньги. Пострадали жители Киева, Запорожья, Харькова, Бердянска, Краматорска, Мариуполя.

Подробности сообщает «Страна».

Первые одиночные сообщения о взломе счетов физлиц хакерами и хищениях карт в ПУМБе стали появляться в конце февраля. А в начале марта их количество существенно выросло.



Большинство пострадавших заявляют о двух особенностях нового карточного воровства:

Чаще всего воровство происходит ночью, когда все спят и не могут заблокировать счет, остановив преступников.

Люди не получают от ПУМБа сообщений о списаниях со счетов. Как известно, это обязательное требование действующего законодательства: все карточки должны быть подключены к смс-информированию. Когда человек проводит любую операцию — ему на телефон должна поступать соответствующая информация. Либо смска от мобильного приложения, либо через Viber, либо через мобильное приложение банка. Но при нынешних взломах счетов информация не поступает. То есть человек даже не знает, что его карточный счет грабят и потому не блокирует свою карту.

Также многие потерпевшие сообщали, что во время хищений им всплывало сообщение, что средства воровались с использованием сервиса MonoDirect. Потому их стали связывать с Монобанком.

«Сразу объясню: это не значит, что Монобанк ворует деньги у клиентов ПУМБа. Нет. Просто преступники, которые взламывают счета в ПУМБе являются пользователями Монобанка и, похоже, являются его клиентами. В Монобанке есть услуга, которая позволяет привязать карту «Моно» с карточными счетами в других банках, чтобы клиенты быстрее заводили себе деньги отовсюду. Преступникам удалось как-то вломиться через этот сервис и проникнуть через него к прочим держателям карт. Задействована сложная программа, IT-специалисты и служба безопасности ПУМБа пока не распознали ее и не поняли, как происходит взлом данных и воровство», — прокомментировал ситуацию специалист по безопасности на правах анонимности.

В самом ПУМБе также подтвердили, что сотрудничают сейчас со специалистами Монобанка для решения проблемы. Также стало понятно, что преступники получили доступ к секретным данным владельцев карт. Они знают все их пароли и коды, и воруют деньги от имени владельцев счетов.

«Банк проводит детальное расследование обращений клиентов по несанкционированным транзакциям. Установлено, что вход в интернет-банкинг осуществлялся с введением корректного логина и пароля, операции с использованием платежных карточек проводились с корректным вводом их реквизитов. Что свидетельствует о том, что вход в интернет-банкинг или операцию проводил лично клиент, либо, что пароль или данные платежной карты были скомпрометированы», — рассказали в пресс-службе ПУМБа.

Также сообщается, что эпидемия карточных взломов распространяется не только на счета ПУМБа и его клиентов.

«Ломают не только счета ПУМБа, похожие истории есть и по другим банкам. Просто в ПУМБе их больше всего, потому здесь самый большой резонанс. Но пострадали клиенты еще как минимум пяти банков. Чаще всего через карты, подвязанные на Монобанк, но бывает и без этого. Хищения стали чаще возникать в конце февраля, но пик пришелся на транзакции после 8 марта, когда новый вирус активнее распространялся. Специалисты еще не разобрались в схеме и во всех технических нюансах, привлекают правоохранителей. Но счета продолжают вскрывать», — сообщил источник.