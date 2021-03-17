Продолжается Великий пост, который начался 15 марта и продлится до 1 мая, и хотя священники подчеркивают, что соблюдение поста не может рассматриваться как удобный повод для потери лишнего веса, многих интересует вопрос похудения в этот период.

Об этом рассказывает НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на ТОЛК.

На время поста из рациона необходимо исключить все продукты животного происхождения (мясо, рыба, яйца, молочные продукты) и продукты, где они содержатся.

Если хотите придерживаться православных канонов, в некоторые дни придется кушать только сырую пищу (овощи, фрукты), а в какие-то и совсем пить одну воду. Однако почти каждую субботу и воскресенье (кроме Великой субботы перед Пасхой) можно пить вино.

Таким образом, основой рациона на два месяца становятся овощи, фрукты, зелень, грибы, крупы, орехи, сухофрукты, бобовые и блюда из них.

Дневная калорийность в обычные дни поста нормальная, не низкая. Но если пост соблюдается по всем канонам, в нем появляются «сухие» и исключительно «водные» дни. А это уже, по словам врача-эндокринолога Инны Вейцман, похоже на интервальную голодовку.

«Похудеть, соблюдая пост, можно. В основном это происходит за счет «голодных» дней. Но даже если не придерживаться строгих канонов и отказаться от животной пищи, снижение веса будет», — считает врач.

Меню во время поста очень похоже на средиземноморскую диету. При ее соблюдении из рациона надо убрать красное мясо, «молочку», яйца и еще некоторые продукты. Эта диета, по словам эндокринолога, одна из наиболее рациональных и комфортных для организма.

«Я анализировала рацион во время поста, в нем есть и иррациональные вещи. Например, много «сухих» дней, в которые нельзя пить воду. При снижении дневного каллоража, наоборот, нужно пить больше воды, чем обычно, не менее 30 мл на каждый килограмм массы тела», — комментирует Вейцман.

Также стоит обратить внимание на жиры. Если мы полностью убираем их из рациона (как животные, так и растительные), человек быстрее худеет, но гормональный фон нарушается. Хуже вырабатываются гормоны надпочечников, половые гормоны. Их основа — это холестерин, который организм получает из жира. Поэтому полностью убирать любой жир из рациона нельзя. В пост разрешены к употреблению растительные жиры, поэтому растительное масло (лучше оливковое), орехи, оливки обязательно должны быть в рационе.

Напомним, ранее врачи-гастроэнтерологи предупредили, что пост – так или иначе испытание для организма, особенно для тех, кто решился на него впервые. Так, строгие ограничения в питании не рекомендуются людям с гастритом, панкреатитом, холециститом и другими хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта, которые весной обычно обостряются.

Кроме того, НАРОДНАЯ ПРАВДА » подготовила подборку из десяти постных блюд, которые можно включить в меню во время Великого Поста.