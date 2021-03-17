Министерство здравоохранения опубликовало перечень возможных побочных эффектов от вакцины CoviShield.

Кроме того, есть ряд противопоказаний к применению вакцины.



«Вакцинация от COVID-19 поможет вам выработать иммунитет к вирусу. После введения вакцины организм определенным образом формирует иммунный ответ, который защитит от тяжелого течения и осложнений от болезни. Все препараты, включая вакцинами, имеют свои риски. Обычно, любые побочные эффекты незначительны и могут длиться лишь несколько дней. Люди, которым проведена вакцинация, в течение 30 минут после прививки обязательно должны оставаться в медицинском учреждении на случай возникновения аллергических реакций «, — говорится в сообщении на странице Минздрава в Facebook.