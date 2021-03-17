Иранский орган гражданской авиации обнародовал финальный отчет о крушении украинского пассажирского самолета в январе 2020 года, который был сбит иранской ракетой. Причиной катастрофы в отчете указали ошибку оператора противовоздушной обороны, который определил самолет как «вражескую цель».

Подробности опубликованы на сайте иранского ведомства.

«Самолет был признан враждебной целью из-за ошибки оператора ПВО…вблизи Тегерана, и в него были выпущены две ракеты», — указано в отчете.

Напомним, авиакатастрофа произошла 7 января 2020 года. Самолет Международных авиалиний Украины сбили военные Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), когда тот вылетал из аэропорта Тегерана.

В результате погибли 176 человек, в частности, украинский экипаж.

Как мы уже рассказывали ранее, версия о том, что самолет был сбит, появилась практически в тот же день после катастрофы. Ракеты были выпущены с зенитного ракетного комплекса «Тор», который был разработан в СССР, а позже модернизирован в РФ.