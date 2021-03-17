Настоящая весна в Украине начнется не раньше 5 апреля. Только после этой даты среднесуточная температура воздуха превысит 5 градусов тепла.

Соответствующий прогноз сделала заведующая отделом климатических исследований и долгосрочных прогнозов погоды Украинского гидрометеорологического института НАН Вазира Мартазинова, передает Obozrevatel.

Несмотря на то, что весна 2021 года соответствует своему календарному времени и вкладывается в устоявшиеся климатические сроки, в этом году март оказался затяжным.

«К 22 марта следует ожидать еще одну волну холода. Она будет не такая, как предыдущая, немного помягче, но, тем не менее, сохранятся такие условия — то тепло, то холодно», — пояснила синоптик.

А «реальная» весна в Украину придет только в начале апреля.

«С 1-го апреля мы увидим солнышко, увидим радостные погодные условия. Такой будет первая декада. Если и будут дожди, то незначительные», — подчеркнула она.

В ближайшие дни синоптик прогнозирует неустойчивость в погодных условиях. Так, до конца марта периоды похолодания будут чередоваться с периодами потепления: 5 дней холодных, 5 дней теплых, 5 дней солнечных, 5 дней пасмурных.

«К 10 апреля может быть похолодание, вплоть до заморозков в воздухе», – предупредила синоптик.

Как мы уже рассказывали ранее, в апреле в Украине будет холодно и сыро до самой Пасхи – 2 мая. Только в конце месяца в стране ожидается теплая и ясная погода, показывает прогноз погоды.

Тем временем, до конца недели в Украине будет холодно и влажно.