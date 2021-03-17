Жители Украины больше всего доверяют президенту Владимиру Зеленскому и лидеру «Батькивщины» Юлии Тимошенко, а меньше всего – министру здравоохранения Максиму Степанову.

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, который был проведен 10-12 марта.

Больше всего население Украины доверяет Владимиру Зеленскому (45%), Юлии Тимошенко (31%), сопредседателю фракции ОПЗЖ Юрию Бойко (26%), нардепу от «Европейской солидарности» Петру Порошенко (25%).

А меньше всего доверия вызывает глава Минздрава Максим Степанов и Сергей Стерненко (по 8%).

Примечательно, что примерно 60% украинцев не знают кто такие Стерненко и Степанов.

В результате, лучший баланс доверия и недоверия (процент доверяющих минус процент тех, кто не доверяет), оказался у Зеленского (-7%).

На втором и третьем месте Стерненко (16%) и Степанов (-23%) соответственно.

Наихудший баланс у главы МВД Арсена Авакова (- 48%) и Петра Порошенко (-48%).

Как мы уже рассказывали ранее, Верховной Раде предлагают денонсировать Харьковские соглашения.

Тем временем, Кабмин 17 марта согласовал досрочное приостановление полномочий главы правления АО «Укрзализныця» Владимира Жмака.