В Украине продолжается рост суточной заболеваемости COVID-19 — за прошедшие сутки зафиксировано 11 833 новых случая. В частности, заболели 609 детей и 388 медработников.

Об этом сообщает верифицированные Министерством здравоохранения Telegram-канал «Коронавирус_инфо».

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Киеве (1121), Львовской (884), Одесской (883), Винницкой (750) и Харьковской (750) областях.

За минувшие сутки госпитализированы — 4887 человек, выписаны из больниц — 4118 человек, умерли — 289.

За все время пандемии в Украине:

заболело — 1489023 лица;

выздоровели — 1237676 человек;

летальных случаев — 28 986;

проведено ПЦР-тестов — 7467108.

