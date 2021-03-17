В крупных городах Украины местные власти готовятся вводить карантинные ограничения «красной зоны». Это может произойти уже в ближайшие дни.

Как передает РБК, об этом сообщает информированный источник. На это решение якобы повлияла крайне сложная эпидемическая обстановка из-за очередного всплеска COVID-19.

«Мест в больницах реально нет. Местные власти это уже понимают», — отметил источник.

Он также добавил, что в этой связи очень показателен пример Киева и Львова. Их власти уже начали предпринимать действия для усиления карантинных ограничений.

Но на сегодняшний день пока маловероятно, что Кабмин пойдет на введение общенационального локдауна своим решением.

Напоминаем, во время адаптивного карантина «красная зона» вводится сразу на весь регион, а максимальные ограничения — только по решению правительства.

В «красной зоне» карантинных ограничений запрещено:

прием посетителей в ресторанах, кроме адресной доставки и заказов на вынос;

работа ТРЦ и других развлекательных заведений, кинотеатров, театров;

работа учреждений образования, кроме детских садов и начальных классов школ;

работа непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров;

проведение массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей без зрителей;

работа заведений культуры, кроме историко-культурных заповедников, проведения кино- и видеосъемки;

регулярные и нерегулярные пассажирские перевозки.

Как мы уже рассказывали ранее, Минздрав обновил список карантинных зон. По состоянию на 17 марта, в «оранжевой» зоне уже 17 регионов.

Также стало известно, что во Львове ввели «свой» локдаун.