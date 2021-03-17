Заболеть COVID-19 непосредственно от вакцины от коронавируса нельзя. Есть небольшая вероятность, что вы получите первую дозу вакцины уже инфицированным (когда симптомы болезни еще не развились) или заболеете после проведения вакцинации, но в легкой форме. Об этом сообщает Министерство здравоохранения в Facebook

В ведомстве напоминают, что эффективность вакцины меняется с течением времени. Организм после прививки нарабатывает иммунитет минимум три недели:

«Как показывает анализ данных клинических исследований, эффективность вакцины после однократной стандартной дозы составляет 76% с 22 по 90 день. Уровень антител сохраняется в течение этого периода с минимальным снижением».

Но через три недели после введения второй дозы вакцины существует небольшая вероятностью того, что вы все равно заболеете — в этом случае вы скорее всего перенесете заболевание легко и без осложнений.

Там также порекомендовали обращаться к врачу с такими симптомами: высокая температура, постоянный кашель, потеря обоняния или вкуса.

Ранее Министерство здравоохранения опубликовало перечень возможных побочных эффектов от вакцины CoviShield.

Смертность весенней волны COVID-19 в Украине уже превысила показатели осенней волны коронавирусной инфекции.