В Киеве запретили доступ зрителей в Киеве на футбольные матчи, в том числе международные. Решение приняла постоянная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций КГГА.

Таким образом, ответная встреча 1/8 финала Лиги Европы «Шахтер» – «Рома» 18 марта пройдет на киевском НСК «Олимпийский» без участия болельщиков.

По словам первого заместителя председателя КГГА Николай Поворозник, в Киеве, на сегодняшний день, крайне сложная ситуация с распространением COVID-19, а многие пациенты в тяжелом состоянии и нуждаются в кислородной поддержки.

«При этом завтра в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всей страны приедут болельщики. Такое скопление людей приведет к взрыву заболеваемости. И мы должны этого не допустить», — заявил чиновник.

В то же время, все футбольные болельщики смогут следить за игрой украинского и итальянского грандов благодаря телетрансляциям на телеканалах, которые покажут эту встречу.

Как мы уже рассказывали ранее, в крупных городах Украины местные власти готовятся вводить карантинные ограничения «красной зоны». Это может произойти уже в ближайшие дни.

Тем временем, правительство Польши решило ввести локдаун на территории всей страны из-за резкого роста количества новых больных COVID-19.