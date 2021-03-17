Черновицкая область начала подготовку к началу второго этапа вакцинации населения от COVID-19. В области уже началось составление списков людей возрастом более 80 лет.

Подробности обнародованы на сайте Черновицкой областной государственной администрации.

«Глава Черновицкой ОГА Сергей Осачук дал поручение руководителям территориальных громад области сформировать списки жителей, которым исполнилось более 80 лет. Им хотят сделать прививку от COVID-19», — сообщили в ОГА.

В Черновицкой области кампании по вакцинации против COVID-19 началась 25 февраля. Прививку делают вакциной Covishield, которая была разработана концерном Oxford/AstraZeneca.

В рамках первого этапа вакцинации в области первую дозу вакцины получили уже 2 304 человек. На первом этапе вакцинировали медиков и военных ООС.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине один человек уже получил вторую дозу вакцины от коронавируса CoviShield.

Тем временем, европейские туристы уже к лету могут получить «зеленый паспорт», который позволит им беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу.