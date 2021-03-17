Правительство Польши решило ввести локдаун на территории всей страны из-за резкого роста количества новых больных COVID-19.

Соответствующее заявление сделал министр здравоохранения Адам Недзельский, передает Polsat News.

Так, начиная с субботы, 20 марта, будут закрыты театры, торговые центры, кинотеатры, гостиницы, бассейны и различные спортивные заведения.

Школы в рамках ужесточения карантина возвращаются к дистанционному обучению минимум до 9 апреля.

А правительство продолжает прорабатывать детальный список ограничений, которые будут действовать в стране.

В Польше наблюдается стремительный рост числа новых случаев заражения COVID-19 в последние дни. За последние сутки было зафиксировано более 25 тысяч новых случаев заболевания, тогда как в начале февраля ежедневный прирост был в пределах 7 тысяч случаев.

Как мы уже рассказывали ранее, Черновицкая область начала подготовку к началу второго этапа вакцинации населения от COVID-19. В области уже началось составление списков людей возрастом более 80 лет.

Тем временем, европейские туристы уже к лету могут получить «зеленый паспорт», который позволит им беспрепятственно путешествовать по Евросоюзу. Затем ЕС рассмотрит возможность заключения соглашений о COVID-паспорте с третьими странами.