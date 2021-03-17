18 марта в Украине отмечают День работника налоговой и таможенной дела, а по народному календарю Конон Огородник. Также продолжается Великий пост. Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА. День работника налоговой и таможенной дела Украины отмечается в стране ежегодно 18 марта. Указом президента Украины от 11 октября 2013 года на поддержку инициативы Министерства доходов и сборов Украины, для обеспечения единства и целостности налоговой и таможенной политики государства, было установлено профессиональный праздник всех налоговиков. Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

Конон Огородник

В этот день православная церковь отмечает память мученика Конона Градаря. Он жил в памфилийському городе Мандоне и занимался выращиванием городов, из-за чего и получил свое прозвище. В день Конона было принято замачивать семена овощей для дальнейшей высадки.

Приметы 18 марта