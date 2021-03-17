Владимир Путин более не в состоянии исполнять обязанности российского президента по состоянию здоровья. Сейчас в Кремле рассматривает варианты передачи власти, среди возможных кандидатов «дочь» Путина Екатерина Тихонова.

Такое заявление в программе Роксаны Руно «Все по беспределу» сделал российский историк, публицист и политический аналитик Валерий Соловей.

По его словам, из-за болезни Путина уже сейчас жестко ограничивают круг лиц, которые имеют к нему доступ. Соловей не исключает, что изменения в высшем руководстве России могут состояться уже в 2021 году.

Он также считает, что после ухода Путина его система власти в России сохранится, хотя и в более ослабленном виде:

«Будет какая-то оттепель. Будет разрядка напряженности с Западом и даже с Украиной, но система сохранится. Это первый вариант. Второй вариант — когда россияне захотят сами изменить свою судьбу, как это несколько раз пытались сделать украинцы. Не сказал бы, что вам это очень удалось, но по крайней мере вы постарались, попытались. Я думаю, что моему народу тоже нужно сделать такую попытку».

Аналитик также говорит, что фамилии возможных преемников Путина постоянно «тасуются». Так, Путин рассматривал варианты передачи власти в стране премьер-министру РФ Михаилу Мишустину, мэру Москвы Сергею Собянину и «дочке» Екатерине Тихоновой.

https://www.youtube.com/watch?v=kkAVHNoC-dA

