В Украинском гидрометеорологическом центре озвучили прогноз погоды на 17 марта.

Практически по всей стране сегодня пройдут дожди, местами с мокрым снегом. Без осадков сегодня будет только в Черниговской области.

Синоптики предупреждают, что 17 марта в Карпатах сильный снег (I уровень опасности, желтый).

Температура воздуха в среднем 4-7 градусов тепла. На юге до 11 тепла.

Как сообщалось ранее, в высокогорье Закарпатской области сохраняется значительная снеголавинная опасность (ІІІ уровень), а в горах Ивано-Франковщины – высокая опасность (IV уровень).

Напомним, синоптики дали детальный прогноз погоды на весну.

Леонид Горбань также предупреждал о том, что погода не спешит радовать украинцев теплом, несмотря на то, что за окном уже весна. Согласно прогнозам, в этом году ожидается холодная и поздняя весна — морозы ожидаются даже в апреле, прохладно будет и после Пасхи (в этом году она отмечается 2 мая).