Соединенные Штаты Америки (США) ввели новые торговые санкции против Российской Федерации из-за отравления известного российского оппозиционера Алексея Навального и семьи Скрипалей в британском Солсбери.

Соответствующее решение опубликовала пресс-служба Министерства торговли США. Как сообщается, санкции вводятся из-за применения РФ химического оружия против своих граждан.

Санкции предусматривают новые экспортные ограничения на товары, связанные с национальной безопасностью.

«Применяя незаконные нервно-паралитические вещества против диссидентов как внутри, так и за пределами своих границ, российское правительство действовало, грубо нарушая свои обязательства по Конвенции о запрещении химического оружия, и непосредственно подвергало собственных граждан и граждан других стран смертельному риску», — указано в заявлении.

Также в заявлении подчеркивается, что Министерство торговли стремится предотвратить доступ РФ к секретным технологиям США, которые могут быть использованы для ее подрывной деятельности в области химического оружия.

Как мы уже рассказывали ранее, ЕС еще на год продлил санкции в отношении экс-президента Украины Виктора Януковича и его окружения.

А также, официальный Евросоюз поддержал решение США о введении санкций в отношении украинского олигарха Игоря Коломойского.