В Украине хотят изменить порядок предоставления жилищных субсидий населению. Министерство социальной политики предлагает отменить субсидии в натуральной форме.

Проект документа размещен для обсуждения на сайте Федерации профсоюзов Украины.

Отметим, сейчас в Украине действуют две модели денежной формы предоставления льгот и субсидий:

безналичная форма, при которой средства перечисляются на счет Минсоцполитики, открытый в Ощадбанке, откуда направляются банком на счета поставщиков жилищно-коммунальных услуг согласно представленным ими реестрами о суммах начисленных платежей за ЖКУ.

наличная форма, когда наличные выплачивается непосредственно получателю на его счет, открытый в банковском учреждении или через отделения «Укрпошты». В таком случае расчеты с предприятиями — поставщиками жилищно-коммунальных услуг проводит потребитель (получатель льготы или субсидии) самостоятельно.

В министерстве заявили, что в январе 2021 года жилищную субсидию получало почти 2,8 млн домохозяйств, в том числе в денежной наличной форме около 2,6 млн домохозяйств (более 92%). По мнению чиновников, целесообразно перейти исключительно на наличную денежную форму ее выплаты.

Граждане, которым назначена субсидия, будут обязаны ежемесячно самостоятельно оплачивать стоимость фактически потребленной услуги с учетом выплаченной им наличными жилищной субсидии.

Украинцы, которые нарушили порядок предоставления субсидий, должны будут вернуть полученные деньги в государственный бюджет.

В 2020 году Министерство финансов обнаружило 2,5 млн нарушений во время проверки получателей социальной помощи и других выплат из бюджета.