В Украине 2021 году ожидается возобновление роста экономики, в частности, запланирован рост ВВП на 5,1%.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Украины Юлия Свириденко, передает Интерфакс.

«В 2021-м наши ожидания – это рост ВВП на уровне 5,1%», – заявила чиновница.

По ее словам, для достижения такого роста должны быть внедрены соответствующие монетарные, фискальные меры, а также меры поддержки бизнеса. «Нам для ежегодного роста на 1-2% ВВП необходимо как минимум $3 млрд иностранных инвестиций в год», – добавила замглавы ОП.

Напомним, украинская власть в мае 2021 года должна начать выплаты по одной из самых громких финансовых сделок в истории страны – ВВП-варрантам. Сумма выплат составляет примерно 1,2 млрд гривен.

Варранты, или VRI, – это ценные бумаги с привязкой к темпам экономического роста, которые Минфин передал кредиторам в 2015 году в обмен на списание долга в 3,7 млрд долларов.

Формула варрантов предусматривает, что при темпах от 3 до 4% Украина отдает 15% от каждого процента прироста ВВП свыше 3%. Если рост ускоряется до 4% и выше – по 40% каждого дополнительного процента.

Как мы уже рассказывали ранее, цены на почти все продукты в Украине взлетят и будут расти до мая. Причины: плохой урожай, высокая стоимость энергоресурсов и истощение запасов. Больше всего подорожают овощи.

Тем временем, хакеры атакуют карточные счета клиентов ПУМБа и других украинских банков. Со счетов людей исчезают деньги. Пострадали жители Киева, Запорожья, Харькова, Бердянска, Краматорска, Мариуполя.