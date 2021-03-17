Министерство образования и науки Украины освободило учеников 4 и 9 классов от прохождения государственной итоговой аттестации в 2021 году.

Сответствующее решение было опубликовано на сайте Минобразования. Решение было принято в связи с обострением ситуации с COVID-19 в Украине.

«МОН освободило от прохождения государственной итоговой аттестации учеников заведений общего среднего образования 4-х и 9-х классов в 2020/2021 учебном году», — заявили в министерстве.

Как пояснили в Минобразования, в документе об образовании учащихся, освобожденных от ГИА, будет сделана запись «освобожден (а)».

«Такое решение будет способствовать организованному завершению учебного года учащимися, заканчивающими получение начального и базового общего среднего образования, в условиях распространения на территории Украины COVID-19», — пояснили чиновники.

Это решение Минобразования вступит в силу в день его опубликования в «Официальном вестнике Украины».

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