В Украине можно будет выходить на пенсию в любое время с 1 января 2028 года. Для этого нужно соблюсти обязательное условие — 40 лет трудового стажа.

Об этом свидетельствует закон об «Обязательном общегосударственном пенсионном страховании».

Так, закон гласит, что к 2022 году для выхода на пенсию в 60 лет нужно будет позаботиться, чтобы ваш трудовой стаж составлял не менее 29 лет.

Каждый год до 2027 года эта норма будет увеличиваться на 12 месяцев.

Если вы захотите уйти на пенсию в 63 года, нужно будет иметь от 19 до 29 лет стажа. Норма для выхода в 65 лет останется неизменной – не менее 15 лет стажа.

Если к 65 годам человек имеет страховой стаж менее 15 лет, на пенсию он может не рассчитывать.

Вместо нее гражданин будет получать социальную помощь, размер которой определяется, исходя из уровня доходов семьи пенсионера.

На сегодняшний день, право на пенсию в 60 лет имеют украинцы со стажем 28 лет. Для тех, кому не хватает стажа, предусмотрен выход на пенсию в 63 года.

Как мы уже рассказывали ранее, ПФУ массово проверяет назначенные пенсии и в случае обнаружения нарушений, задним числом снижает выплату и заставляет вернуть разницу в бюджет.

А также, в Украине может появиться новый вид пенсионных выплат. Проект предлагает назначать пенсии за особые заслуги гражданам, награжденным почетной грамотой ВР или грамотой ВРУ.