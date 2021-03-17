Восемь человек погибли при стрельбе в трех спа-салонах в Атланте и пригороде (штат Джорджия, США).

Об этом сообщает Associated Press.

Первое убийство произошло в спа-салоне в округе Чероки. Там неизвестный вошел в заведение, после чего открыл огонь. В результате нападения три человека погибли, еще двое получили ранения, в полиции не уточнили, были ли они работниками или посетителями спа-салона.

Два других инцидента произошли в Атланте, в спа-салонах Gold Spa и Aroma Therapy Spa (расположены рядом). CNN отмечало, что убитые были азиатского происхождения. В полиции телеканалу сообщили, что связь между убийствами пока не установлена.

Телеканал Fox5 сообщает, что подозреваемый в убийстве в округе Чероки был задержан — это 21-летний Роберт Аарон Лонг из Вудстока.

Associated Press пишет, что нападения начались 16 марта около 17:00 по местному времени (23:00 в Киеве). Жертвами стали пять человек в массажном салоне в торговом центре в Акворте. Два человека погибли на месте, из троих госпитализированных двое позже умерли в больнице.

Около 17:50 полиция выехала по вызову в Атланте в массажный салон, где были найдены три застреленных женщины. В то же время поступило сообщение о стрельбе в массажном салоне через улицу, где также нашли убитую женщину.