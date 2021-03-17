Великий пост в этом году начался в понедельник 15 марта и закончится в субботу 1 мая. Это самый строгий пост в году.Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

На протяжении всех семи недель до Светлого праздника Пасхи христианам рекомендуется воздерживаться от продуктов животного происхождения: мяса, рыбы, яиц, молока. Церковь разрешает не поститься детям, беременным женщинам и больным людям.

Великий пост состоит из Четыредесятницы и Страстной седмицы. Это неделя перед самой Пасхой.

Четыредесятница была установлена в честь 40-дневного поста Иисуса Христа, а Страстная седмица – в память о последних днях жизни на земле и страданиях Спасителя. Весь Великий пост длится 48 дней.

По церковным канонам Великий пост предполагает строгое воздержание от пищи. Особо строгий пост держится в первую и последнюю недели. При этом употреблять продукты животного происхождения полностью запрещается.

В будни принято питаться один раз в день – вечером. В субботу и воскресенье употребляют пищу два раза в день – в обед и вечером.

>В понедельник, среду и пятницу в пост едят холодную пищу без масла, во вторник и четверг – горячую и тоже без масла.В субботу и воскресенье разрешено добавлять в пищу растительное масло и немного вина. Многие верующие в Великую субботу вообще отказываются от приема пищи до наступления Пасхи.

Строго следовать этим правилам принято священнослужителям, монахам и послушникам. Обычным люди необходимо помнить, что главная цель поста – не ограничение себя в еде, а сдержанность души и тела, чистые помыслы и достойные поступки, ведущие к улучшению свою духовной жизни.

Меню по дням на Великий пост 2021:



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