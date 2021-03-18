Один из боевиков "ДНР" рассказал, что бывший украинский политик-сепаратист Олег Царев "награждал" террористов после после захвата Донецкой государственной обладминистрации. Об этом боевик заявил на пророссийском YouTube-канале "Партизан", повидмоляе НАРОДНАЯ ПРАВДА. "Когда мы в третий раз взяли администрацию, на всех этажах был свой полевой командир, никого туда не пускал, кроме своих. Каждый отжал себе этаж. Бухали коньяк с телками (девушками, — ред.) На коленях. Царев им деньги привозил", — рассказывает боевик. [Embed] https://twitter.com/666_mancer/status/1066059679787245568 [/ embed] Напомним, что пророссийские террористы захватили здание Донецкой облгосадминистрации 6 апреля и сорвали с нее украинский флаг. Отметим, что Олег Царев, который был народным депутатом Украины, поддерживал сепаратизм в Донбассе и вторжения российских боевиков. В июня 2014 года он стал "спикером парламента" террористического "Союза народных республик". Сейчас Царев находится во всеукраинском уголовном розыске. Напомним, украинского футболиста жестоко наказали за сотрудничество с боевиками "ДНР" .