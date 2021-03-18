В Украине значительно ухудшилась ситуация с распространением COVID-19, в связи с чем власти крупных городов начали вводить усиленные карантинные ограничения.

Среди них — Киев, Полтава, Львов, а также ряд других регионов, передает РБК.

С 20 марта в Киеве будут запрещены:

работа заведений культуры (будут закрыты кинотеатры, театры, музеи, концертные залы);

работа ТРЦ, кроме продуктовых магазинов, аптек, зоомагазинов, магазинов по продаже средств гигиены и бытовой химии.

запрещено проведение массовых мероприятий, присутствие зрителей на спортивных соревнованиях.

заведения общепита будут работать только на «вынос», а заправки будут работать без кафе.

В Полтаве временно прекращают работу театров, музеев, библиотек, а также отменяют концерты. Ограничения действуют с сегодняшнего дня.

А школы Харьковской области перевели на дистанционное обучение, кроме учеников 1-4 классов. В области с 18 марта запрещается проведение массовых мероприятий, прием посетителей в кинотеатрах и других учреждениях культуры с наполнением более 50% мест.

Также в регионе запрещается деятельность спортивных залов и фитнес-центров.

Львовская область

Областная комиссия ТЭБ и ЧС рекомендовала ввести жесткие ограничительные меры на территории Львовской области с 19 по 29 марта. Решение о карантинных ограничениях должны еще утвердить на заседаниях местных комиссий ТЭБ и ЧС.

В области рекомендуют ввести локдаун. В частности, запретить прием посетителей в ТРЦ, прием посетителей в других заведениях развлекательной деятельности, деятельность заведений общественного питания (баров, ресторанов, кафе), кроме работы на «вынос» и доставки.

Карантин во Львове

Усиленный карантин вводят во Львове с 19 по 28 марта. В городе младшая школа уйдет на каникулы, а старшие классы будут учиться дистанционно. Также заведения общественного питания будут работать только «на вынос» и доставку.

В торговых центрах будут работать только продуктовые магазины, аптеки и зоомагазины. Массовые мероприятия запрещают.

Как мы уже рассказывали ранее, в «красной» зоне на сегодняшний день находятся Черновицкая, Ивано-Франковская, Закарпатская и Житомирская области.