Еврокомиссия утвердила концепцию «цифрового зеленого сертификата», который планируется ввести во всех странах Евросоюза к середине июня. Утвердить предложение Еврокомиссии должны Европарламент и Совет ЕС

Документ должен стать вариантом для открытия во время второго подряд сезона летних отпусков в Европе в условиях пандемии коронавируса.

Что такое «цифровой зеленый сертификат»?

Документ будет содержать следующую информацию:

полное имя и дата рождения человека

сведения об организации, выдавшей сертификат

данные о том, когда была сделана прививка против коронавируса и какая вакцина при этом использовалась

в случае, если человек не вакцинирован, подтверждение того, что он переболел COVID-19 и выздоровел, либо негативные результаты тестов на коронавирус с указанием дат и лабораторий, проводивших исследования.

Как заявляет Еврокомиссии, они объединили три вида сертификатов (о вакцинации, о наличии антител после выздоровления, о негативных результатах тестов), чтобы не допустить дискриминации людей, пока не получивших возможность вакцинироваться.

Кроме того, есть отдельные категории, которые не смогут привиться по медицинским соображениям или же просто не захотят этого делать. Поскольку вакцинация в ЕС была и останется добровольной, эти категории не должны быть ограничены в свободном передвижении внутри границ Евросоюза.

Кто будет выдавать «цифровой зеленый сертификат»?

Выдавать данный документ будут органы национальной системы здравоохранения в каждой из стран ЕС, больницы или тестовые центры. В каждом государстве Евросоюза создадут цифровую базу выданных сертификатов. Доступ к этим базам получат соответствующие органы в остальных странах ЕС. Иными словами, национальные базы объединят в общую.

«Все граждане ЕС имеют фундаментальное право на свободное передвижение по территории Евросоюза. Вне зависимости от того, вакцинированы они или нет… „Цифровой зеленый сертификат“ упростит реализацию этого права…», — заявили в Еврокомиссии.

Таким образом, цель введения сертификатов — способствовать свободным и безопасным путешествиям внутри ЕС во время пандемии. А вот как конкретно использовать сертификаты, будет решать каждое государство Евросоюза отдельно. В проекте регламента, отправленного на утверждение в Европарламент, говорится, что когда какая-либо страна отменит для людей с иммунитетом от коронавируса то или иное карантинное ограничение, то это послабление будет распространяться на всех владельцев «зеленого сертификата», а не только на граждан этой страны.

По всему ЕС будут действовать только сертификаты о прививке вакцинами, зарегистрированными Еврокомиссией. Пока их четыре: BioNTech/Pfizer, Moderna, AstraZeneca и Johnson & Johnson.

Получить сертификаты смогут граждане ЕС и члены их семей. Затем регламент будет расширен на граждан третьих стран, постоянно проживающих в Евросоюзе. Смогут присоединиться к этой системе страны Шенгена, которые не являются членами ЕС.

Граждане третьих стран, Украины в том числе, получат право во время поездки в ЕС обратиться к местным органам с просьбой выдать им «цифровой зеленый сертификат». Для этого необходимо будет предоставить подтверждение о вакцинации.

Как мы уже рассказывали ранее, Украина также будет выдавать международные сертификаты о вакцинации против коронавируса.