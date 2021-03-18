День весеннего равноденствия в 2021 году отмечают 20 марта. В древности в этот день люди придерживались некоторых правил.
НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас главные правила и запреты Дня весеннего равноденствия.
Что такое День весеннего равноденствия
В этом году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 23:58 по Киеву. В этот день Солнце переходит из южного полушария в северное, а день почти равен ночи.
Наши предки верили, что если правильно прожить этот день — год будет добрым и щедрым. Ведь 20 марта свет и тьма разделяются поровну, а с этого дня начинается настоящая весна с пробуждением всего живого.
Что нельзя делать 20 марта
Нельзя сердиться, завидовать, ругаться.
Нельзя встречать равноденствия в грязной одежде и в неубранном доме.
Нельзя вечером выходить на улицу без источника света — фонарик, свечи.
Что следует делать 20 марта
Если хотите иметь здоровье — облейтесь холодной водой.
Хозяйки в этот день пекут жаворонков из теста. Кстати, на них можно гадать: запечь монетку, вишню и перец в птиц. Если вам попалась монетка — будете богаты, вишня — в любви год проведете, перец — трудности ждут.
А если увидите жаворонка в небе в этот день — к счастью.
Также помните, что в этот день снятся вещие сны.
Как угадать погоду в День весеннего равноденствия
Если день морозный — тепло будет только в мае.
Ветер тучи гонит по небу — ждите теплую осень.
Если жаворонков уже прилетели — весна будет теплой.
Напомним, что у христиан в эти дни Великого поста со своими правилами .