День весеннего равноденствия в 2021 году отмечают 20 марта. В древности в этот день люди придерживались некоторых правил.

НАРОДНАЯ ПРАВДА собрала для вас главные правила и запреты Дня весеннего равноденствия.

Что такое День весеннего равноденствия

В этом году весеннее равноденствие наступает 20 марта в 23:58 по Киеву. В этот день Солнце переходит из южного полушария в северное, а день почти равен ночи.

Наши предки верили, что если правильно прожить этот день — год будет добрым и щедрым. Ведь 20 марта свет и тьма разделяются поровну, а с этого дня начинается настоящая весна с пробуждением всего живого.

Что нельзя делать 20 марта

Нельзя сердиться, завидовать, ругаться.

Нельзя встречать равноденствия в грязной одежде и в неубранном доме.

Нельзя вечером выходить на улицу без источника света — фонарик, свечи.

Что следует делать 20 марта

Если хотите иметь здоровье — облейтесь холодной водой.

Хозяйки в этот день пекут жаворонков из теста. Кстати, на них можно гадать: запечь монетку, вишню и перец в птиц. Если вам попалась монетка — будете богаты, вишня — в любви год проведете, перец — трудности ждут.

А если увидите жаворонка в небе в этот день — к счастью.

Также помните, что в этот день снятся вещие сны.

Как угадать погоду в День весеннего равноденствия

Если день морозный — тепло будет только в мае.

Ветер тучи гонит по небу — ждите теплую осень.

Если жаворонков уже прилетели — весна будет теплой.

Напомним, что у христиан в эти дни Великого поста со своими правилами .