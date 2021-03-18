Совет ЕС и представители Европарламента предварительно согласовали правила подключения к базам данных новой системы автоматической выдачи разрешений на въезд для безвизовых путешественников

Подробности сообщает Интерфакс.

«Принятие этих правил станет последним законодательным шагом, необходимым для запуска системы ETIAS, которая, как ожидается, начнет действовать к 2022 году», — отметили в Совете ЕС.

ETIAS — это новая европейская система информации и разрешений. Она будет применяться к гражданам третьих стран, которые имеют право на безвизовый въезд в ЕС, но которым надо будет получить предварительное разрешение на въезд через онлайн-заявку.

Так, на текущий момент — это граждане Украины, Молдовы или Грузии.

Информация, представленная в заявке, будет автоматически сверятся с базами данных ЕС и соответствующими базами данных Интерпола, чтобы определить, есть ли основания для отказа во въезде.

Если не обнаружено совпадений или элементов, требующих дальнейшего анализа, то разрешение на поездку будет выдано автоматически и сразу. .

Разрешение будет действовать в течение трех лет или до окончания срока действия паспорта, зарегистрированного при подаче заявления.

Каждое такое заявление обойдется в 7 евро.

Предварительно согласованные правила позволят центральной системе ETIAS обеспечить подключение к Шенгенской информационной системе (SIS), Визовой информационной системе ЕС (VIS), системе въезда-выезда (EES), дактилоскопической базе Eurodac, базе данных о судимости граждан третьих стран (ECRIS-TCN), а также к базам данных Европола и Интерпола.

Как мы уже рассказывали ранее, украинцам не стоит в этом году рассчитывать на поездки в Европу, туристический рынок уже ориентируется на такие страны, как Турция, Болгария, Хорватия, Черногория, Египет и Грузия.

А также, Еврокомиссия утвердила концепцию «цифрового зеленого сертификата», который планируется ввести во всех странах Евросоюза к середине июня.