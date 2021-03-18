Украина может стать мировым лидером по заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19.

Такое мнение озвучила ведущий инфекционист МОЗ Украины Ольга Голубовская, передает Обозреватель.

«Мы оказались самой пострадавшей страной от такого вакциноуправляемого заболевания, как корь. Мы вошли в лидеры по кори. И я спрашиваю: а почему мы по другому инфекционному заболеванию не можем выйти в лидеры?» – считает она.

По мнению Голубовской, вакцинация – лишь часть целого комплекса мероприятий, которые должны проводиться в стране для борьбы с опасными инфекциями.

«Это одна из составляющих частей. А проведение противоэпидемических мероприятий? Мы же вообще ничего не проводим. Я удивляюсь, что оно только сейчас ударило», – подчеркнула медик.

Инфекционист напомнила ситуацию с эпидемией кори в Украине, когда правительством не были учтены «законы развития инфекционного процесса».

«У нас четыре года страшной эпидемии кори шли наряду с процессами вакцинации. У нас полно вакцинированных болело, потому что есть законы развития инфекционного процесса, и ими надо руководствоваться, когда внедряешь какие-то массовые мероприятия. Полное отсутствие работы в очагах», – подчеркнула чиновница.

Голубовская добавила, что ситуацию с эпидемией коронавируса в стране усугубляет тот факт, что в Украине нет главного инфекциониста, а также социальный кризис.

«Мы единственная страна, где нет главного инфекциониста во время эпидемии. У нас у населения социальный кризис, поэтому инфекции тяжелее сопровождаются и тяжелее протекают. У нас нищее население, кроме крупных городов. Так что вы хотите?» – резюмировала она.

Как мы уже рассказывали ранее, первая партия вакцины против COVID-19 от американской компании Pfizer может приехать в Украину уже в апреле.

Тем временем, ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе добавили в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами вакцины против COVID-19 Covishield.