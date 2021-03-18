Локдаун в Украине пока вводить не будут, несмотря на вспышку заболеваемости COVID-19.

Об этом в эфире ТСН сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. При этом он призвал украинцев строго соблюдать карантинные правила.

«Я не считаю, что нам сейчас нужен общенациональный жесткий карантин. Если больше внимания будем обращать именно на карантинные ограничения, действующие на территории региона, чтобы не допустить ситуацию до «красного» уровня», – отметил он.

Он также добавил, что если какая-то область перешла в «красную» зону, ее населению нужно выполнять те правила, которые прописал Минздрав.

Степанов считает, что нынешняя вспышка COVID-19 продлится до конца апреля.

Накануне премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в правительстве не исключают возможности объявления нового локдауна из-за ухудшения ситуации с COVID-19.

В крупных городах Украины местные власти готовятся вводить карантинные ограничения «красной зоны». Это может произойти уже в ближайшие дни.

