До начала лета осталась немного времени, так что у женщин, которые еще не успели сбросить все лишние килограммы, набранные зимой, есть возможность уменьшить свой вес на пару-тройку кг. Но для этого придется соблюдать правила весенней диеты.

Об этом пишет НАРОДНАЯ ПРАВДА со ссылкой на Нronika.info.

Чтобы похудеть без вреда для здоровья, не нужно гнаться за методиками, которые обещают потерю 10 и более килограммов за короткий срок. Наиболее оптимальной считается потеря в весе на 2-3 кг за 7 дней и не более того. Хотя, если масса тела составляет больше 100 кг, тогда получится сбросить чуточку больше, так как при ожирении в первые дни диеты уходит много жидкости, от этого и результат заметней.Эта диета позволит вам худеть, но при этом оставаться сытыми и довольными:День 1

Завтрак: 200 г творога с 1 ч.л. меда, кофе без сахара.

Второй завтрак: грейпфрут.

Обед: вареное куриное филе 200 г, приготовленная на пару брокколи 200 г, 150 мл кефира.

Полдник: 200 мл натурального йогурта.

Ужин: салат из свежей моркови, заправленный йогуртом.День 2

Завтрак: стакан кефира, банан.

Второй завтрак: 100 г вареного куриного мяса, болгарский перец 1 шт.

Обед: вареная рыба 200 г и столько же салата из свежей моркови, сельдерея и яблока с лимонным соком.

Полдник: полстакана йогурта, кусочек 30 г нежирного твердого сыра, помидор.

Ужин: 2 вареных яйца, салат из свежей капусты с петрушкой и оливковым маслом.День 3

Завтрак: йогурт со свежим яблоком и медом.

Второй завтрак: творог.

Обед: отварная курятина с гарниром из свежего шпината, стакан кефира.

Полдник: стакан йогурта.

Ужин: тушеная курица без кожи на оливковом масле, помидор.

Остальные три дня можно повторить меню первого, второго и третьего дней, а седьмой день — питьевой, то есть можно употреблять только жидкую пищу — йогурт, кефир, смузи, фреши, овощной бульон, вода, кофе.

Если вы все-таки решили похудеть к 1 июня, помните, что праздничный ужин может вернуть вас в прежний вес, поэтому нужно ограничивать себя и дальше, чтобы сохранить результат похудения надолго.

Напомним, ранее медики назвали гречку самой полезной кашей для здоровья. Именно гречка наиболее оптимально сбалансирована по аминокислотному составу, в ней много белка, есть железо и много других полезных веществ.

Также ранее американский диетолог Кери Глассман рассказала о том, как усилить полезные свойства зеленого чая. По ее словам, польза зеленого чая уменьшается при добавлении ароматизаторов и любых других добавок и подсластителей.

Добавим, что специалисты назвали оптимальный «размер» порций пищи во время похудения. Методика, с помощью которой вы сможете распределить порции, использует обычную человеческую руку.