Первая партия вакцины против COVID-19 от американской компании Pfizer может приехать в Украину уже в апреле.

Соответствующее заявление сделал завотделом стратегии иммунизации Центра общественного здоровья Александр Заика, передает телеканал «Дом».

Украину ожидает несколько поставок американской вакцины против COVID-19.

«В апреле уже будут первые поставки. Также поставки будут во втором полугодии. Это не значит, что все гарантированное количество поставят одномоментно. Вакцины могут поставляться траншами, этапы этих поставок согласуются с поставщиками до того, как они попадают в Украину», — объяснил Заика.

Как предполагалось ранее, Pfizer должна была стать первой вакциной от COVID-19, которую могла получить Украина.

Как мы уже рассказывали ранее, Черновицкая область начала подготовку к началу второго этапа вакцинации населения от COVID-19. В области уже началось составление списков людей возрастом более 80 лет.

А также, Минздрав Украины опубликовал перечень возможных побочных эффектов от вакцины CoviShield.