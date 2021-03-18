Пророссийские боевики на Донбассе смертельно ранили украинского военнослужащего сегодня, 18 марта.

Трагическую информацию обнародовало ОТУ «Север» на своей странице в Facebook. Инцидент произошел вблизи населенного пункта Пивденное.

Как сообщается, боевики обстреляли украинских военнослужащих из артиллерийского вооружения и автоматического оружия.

«В результате вражеского обстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное пулевое ранение. Воину оперативно оказали первую медицинскую помощь, но к сожалению спасти жизнь не удалось», — сообщили в ОТУ.

О противоправных действиях пророссийских боевиков уведомили представителей ОБСЕ через украинскую сторону Совместного центра по контролю и координации.

Всего, с начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) погибли 16 военных, 69 — были ранены. Всего зафиксировано 882 нарушения режима прекращения огня.

Как мы уже рассказывали ранее, у «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.