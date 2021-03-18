Верховной раде рекомендуют окончательно отменить перевод часов в Украине.

Как сообщает информационное управление аппарата ВР, парламенту рекомендуют принять во втором чтении соответствующий законопроект №4201 об исчислении времени в Украине.

В документе будет установлено, что на территории Украины исчисление времени происходит по киевскому времени, которое является единым для всей территории, и не осуществляется сезонный переход времени; киевское время применяется для всех правоотношений, возникающих на территории Украины.

«Закон вступит в силу со дня, следующего за днем ​​его опубликования, и Кабинет министров в течение двух месяцев должен привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с законом, а также в 2022 году проинформировать Верховную раду о состоянии его выполнения», — укказано в сообщении.

Также авторы законопроекта настаивают, чтобы Украина не переходила на летнее время, поскольку тогда произойдет переход со второго в третий часовой пояс в шкале Всемирного координированного времени.

В Раде обращают внимание, что для выполнения данного условия необходимо, чтобы законопроект вступил в силу до последнего воскресенья марта.

Как мы уже рассказывали ранее, в связи с возможной отменой перевода часов на летнее и зимнее время в Украине, Верховная Рада планирует предоставить органам местного самоуправления возможность по своему усмотрению самостоятельно «сдвигать» начало и окончание рабочего дня.

А эксперты говорят, что украинцам от этого будет лучше, ведь «зимнее» наиболее оптимально для человеческого организма.