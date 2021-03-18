19 марта отмечаются Константину круга по народному календарю, а у западных христиан День святого Иосифа. Также продолжается Великий пост.
Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.
Константиновы круги
Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. По преданию, все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины забрали их в плен, истязаниями пытались заставить их изменить веру, а затем, не добившись своего, отрубили головы.
На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг испортило именинник — мальчик по имени Константин.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте
День святого Иосифа в западных христиан
19 марта католическая церковь чтить память святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии.
В некоторых странах День святого Иосифа (Feast of St. Joseph) является официальным общенародным праздником, в некоторых странах в этот день чествуют родителей, например, в Испании и Италии. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.
Приметы на 19 марта
- 19 марта считают тем днем, когда с юга возвращаются аисты, поэтому официально начинается весна и приходит тепло.
- Согласно поверью, в этот день нужно очень бережно относиться к воде: раньше освящали колодец и массово посещали бани, а также утаптывали снег возле колодцев, чтобы вода была вкуснее.