19 марта отмечаются Константину круга по народному календарю, а у западных христиан День святого Иосифа. Также продолжается Великий пост.

Об этом сообщает НАРОДНАЯ ПРАВДА.

Константиновы круги

Константин — один из 42 мучеников, память которых отмечается в этот день. По преданию, все они были знатными жителями города Аммореи. Сарацины забрали их в плен, истязаниями пытались заставить их изменить веру, а затем, не добившись своего, отрубили головы.

На Руси в этот день считалось необходимым вытоптать снег вокруг колодцев, чтобы в них не стекала грязная вода. Для этого их обходили кругами. Первый круг испортило именинник — мальчик по имени Константин.Церковный календарь 2021: религиозные праздники отмечают в марте

День святого Иосифа в западных христиан

19 марта католическая церковь чтить память святого Иосифа, Обручника Пресвятой Девы Марии.

В некоторых странах День святого Иосифа (Feast of St. Joseph) является официальным общенародным праздником, в некоторых странах в этот день чествуют родителей, например, в Испании и Италии. Кроме того, святого Иосифа считают покровителем Бельгии.

Приметы на 19 марта