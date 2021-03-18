Президент России Владимир Путин заявил, что не позволит использовать территориальные «щедрые подарки» для нанесения ущерба РФ, особенно в контексте вопроса Украины и Крыма.

Соответствующее заявление глава Кремля сделал на выступлении в Лужниках по случаю седьмой годовщины захвата полуострова.

Он заявил, что в развале СССР виноваты большевики, которые, к тому же, лишили Россию геополитических преимуществ. В то же время Москва якобы готова жить в новых условиях.

«Более того, мы рассматриваем наших соседей не просто как соседей, близких по географии. Мы рассматриваем эти народы как братские нам народы, готовы подставить им плечо и локоть… Но мы никогда не согласимся только с одним — чтобы кто-то позволил себе использовать щедрые подарки России для нанесения ущерба самой Российской Федерации. Надеюсь, это будет услышано», — утверждает Путин.

Напомним, 18 марта 2014 года на фоне политического кризиса и Революции достоинства в Украине Россия якобы «узаконила» аннексию украинского Крыма на основании результатов «референдума».

Как мы уже рассказывали ранее, РФ исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

Также стало известно, что проблемы с водой в оккупированном Крыму будут обостряться, что может спровоцировать Россию на еще большую агрессию против Украины.