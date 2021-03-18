С начала перемирия на Донбассе (27 июля 2020 года) погибли 16 военных, 69 — были ранены. Всего зафиксировано 882 нарушения режима прекращения огня.

Об этом заявила украинская делегация во время заседания Форума по сотрудничеству в сфере безопасности ОБСЕ, пишет Укринформ.

Особенно активно боевики нарушали перемирие в последние две недели. Было совершено 122 обстрела позиций ВСУ, в том числе с использованием минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также с применением гранатометов, крупнокалиберных пулеметов, снайперских винтовок.

В отдельных случаях противник обстреливал украинские позиции, одновременно подавая в СММ ОБСЕ запрос на режим тишины из-за якобы обстрела, совершенного Вооруженными силами Украины. Это также делается с целью обвинения Вооруженных сил Украины в обстрелах жилых районов и гражданских объектов на временно оккупированных территориях Донбасса.

Советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович считает, что у «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

А замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у Киева нет нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе.

