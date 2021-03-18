Подозреваемый в убийстве Маши Борисовой в селе Счастливое Херсонской области 62-летний Николай ранее уже совершил ряд жестоких преступлений. Кроме прочего, он питал интерес и к детской порнографии.

Об этом начальник ГУ НП в Херсонской области Александр Прокудин написал на своей странице в Facebook.

Он отметил, что никакие манипуляции на тему «повесили преступление» не имеют места, ведь, мол «результаты экспертизы анонсировали 17 марта, а подозреваемого объявили раньше».

«Действительно, некоторые экспертизы были сделаны раньше, потому что мы выходили с ходатайством к руководству Николаевского областного бюро судебно-медицинской экспертизы, чтобы ускорить установленную очередь экспертиз из-за страшного преступления против ребенка…» — подчеркивает Прокудин.

Так, 62-летний подозреваемый по имени Николай ранее совершил четыре преступления. Одно из них, произошедшее в 2000 году, — с особой жестокостью.

«Будучи в состоянии алкогольного опьянения, подозреваемый принес щетку для чистки доильных аппаратов с целью причинения потерпевшему телесных повреждений. Подозреваемый ввел щетку в анальное отверстие потерпевшего. В результате избиения и введения инородного предмета потерпевшему были причинены тяжкие телесные повреждения по критерию опасности для жизни в момент причинения», — указано в приговоре суда.

К тому же в истории поисковых запросов на компьютере подозреваемого обнаружили многочисленные просмотры сайтов с детским порно.

Как мы уже рассказывали ранее, 62-летний житель села Счастливое Херсонской области, которого задержали по подозрению в изнасиловании и убийстве 7-летней Марии Борисовой, признался в преступлении.

При этом некоторые не верят в то, что убил Машу именно он, люди соглашаются, 62-летний Николай был неадекватным, но на убийство якобы не способен.