Иммунитет к COVID-19 держится как минимум в течение шести месяцев. В то же время пациенты старше 65 лет имеют меньшую защиту от повторного инфицирования.

К таким выводам пришли ученые в Дании, пишет CNBC. Эксперты провели масштабное исследование показателей повторного заражения. Его результаты подтвердили, что только 0,65% людей дважды получали положительный результат ПЦР-теста.

Ученые заявляют, что люди в возрасте до 65 лет больше защищены от повторного заражения (80%). В то же время пациенты старше 65 лет имели меньшую защиту от повторного инфицирования (47%).

Однако стоит отметить, что исследование проводилось без оценки защиты от новых штаммов, которые появились в конце 2020 года (например, британский штамм). А ведь британские ученые уже заявили, что их штамм коронавируса примерно на 64% смертоноснее более ранних штаммов. Помимо этого, он также легче распространяется.

«Наше исследование подтверждает то, что, по-видимому, предполагали многие другие: повторное заражение COVID-19 редко встречается у молодых, здоровых людей, но пожилые люди подвергаются большему риску заразиться им снова. Поскольку пожилые люди также чаще испытывают симптомы тяжелых заболеваний и, к сожалению, умирают. Наши результаты ясно показывают, насколько важно проводить политику защиты пожилых людей во время пандемии», – подчеркнул автор исследования доктор Стин Этельберг.

Также медики не обнаружили никаких доказательств того, что защита от повторного заражения снижается в пределах шести месяцев.

«Анализ данных также предполагает, что люди, переболевшие вирусом, все равно должны быть вакцинированы, поскольку нельзя полагаться на естественную защиту, особенно среди пожилых людей», – отметили они.

Как сообщалось ранее, в крупных городах Украины местные власти готовятся вводить карантинные ограничения «красной зоны». Это может произойти уже в ближайшие дни.

