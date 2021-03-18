В Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации, которую необходимо соблюдать в случае заражения COVID-19.

Как сообщает информационное управление аппарата ВР, комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендует Раде принять соответствующий законопроект №4540.

Как заявил первый замминистра здравоохранения Ирина Садовяк, часть больных COVID-19, которые переносят болезнь в легкой форме или находятся в бессимптомной стадии заболевания, пренебрегают правилами самоизоляции.

Предложенный закон предусматривает, что нарушение порядка обязательной самоизоляции, обсервации, установленных в решении о карантине, если это не привело к распространению особо опасной болезни, будут наказывать штрафом от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан(3400 — 8500 гривен).

«Члены комитета приняли решение рекомендовать Верховной раде принять законопроект №4540 за основу», — указано в сообщении.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине зафиксировано 15 053 новых случая COVID-19 за прошедшие сутки. В частности, заболели 744 ребенка и 425 медработников.

Тем временем, с 20 марта власти Киева усиливают карантин в городе из-за новой вспышки COVID-19. Новые ограничения, максимально приближенные к ограничениям «красной» карантинной зоны, вводят на три недели — до 9 апреля включительно.