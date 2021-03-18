Украинцы, которые работают по найму, могут вернуть часть уплаченных налогов назад — это предусматривает Налоговый кодекс. Деньги возвращают непосредственно работнику, на его банковскую карточку.

Налоговая скидка — это документально подтвержденная сумма расходов физического лица на товары и услуги, определенные этим кодексом, на которую разрешается уменьшить налогообложение его зарплаты.

«Сегодня» пишет, за какие покупки можно вернуть деньги.

Список расходов, за которые можно получить налоговую скидку, в Украине довольно скромен, по сравнению со многими другими государствами.

На какие товары и услуги распространяется налоговая скидка:

Проценты по ипотечному кредиту.

Благотворительные пожертвования или взносы в пользу неприбыльных организаций, покупка имущества для таких организаций (но вернут не более 4% от общей суммы доходов за отчетный год).

Взносы в пользу украинских учебных заведений всех типов (дошкольных, внешкольных, высших и т. д.), если оплачивалась учеба самого налогоплательщика и/или членов его семьи первой степени родства, то есть супруга, детей, родителей.

Оплата лечения в медучреждениях самого налогоплательщика или членов его семьи первой степени родства. Также в эту статью включены расходы на приобретение лекарств и изделий медицинского назначения. Однако налоговая льгота не распространяется на оплату услуг косметологов, на протезирование зубов с использованием драгоценных металлов, фарфора и гальванопластики, на аборты (за исключением тех, что проводятся по медицинским показаниям или если беременность стала следствием изнасилования), на операции по изменению пола, на лечение венерических заболеваний, лечение табачной или алкогольной зависимости.

Страховые платежи по договорам долгосрочного страхования жизни, взносы в негосударственные пенсионные фонды или на пенсионный депозит в банке и др. От суммы взносов на счета человека, который обратился за налоговой льготой, возвращают 18%, от сумм, уплаченных на имя членов его семьи первой степени родства, – 9%.

Оплата вспомогательных репродуктивных технологий – на сумму, не превышающую одной трети зарплаты человека за год.

Оплата стоимости государственных услуг, связанных с усыновлением.

Сумма расходов на переоборудование автомобиля для работы на газу или биотопливе.

Оплата расходов на строительство (приобретение) доступного жилья, в том числе на погашение льготного ипотечного жилищного кредита по программе доступного жилья и процентов по нему.

Для внутренне перемещенных лиц – сумма аренды жилья, если они не получают других бюджетных выплат для компенсации проживания. Максимальная сумма компенсации для переселенцев – 30 минимальных зарплат в год (за 2020 год – 141 690 грн).

Как получить налоговую скидку

Расчет налоговой скидки и выплаты происходят раз в год – по результатам прошлого года. Например, если обратиться в налоговую в 2021 году, можно получить налоговую скидку за покупки, сделанные в 2020 году.

Чтобы заявить свое право на налоговую скидку, человек должен подать в налоговую службу налоговую декларацию и документы, подтверждающие его расходы именно на те цели, которые перечислены выше. Это могут быть копии квитанций, фискальных или товарных чеков, договоров – любого документа, в котором указаны сумма и дата покупки, а также имя или название продавца и покупателя. В том числе это может быть электронный документ.

Срок подачи налоговых деклараций госслужащими и представителями бизнеса за прошлый год – до 1 апреля. Однако на физлиц, которые хотят получить налоговую скидку, это ограничение не распространяется. Они могут подавать документы на скидку на протяжении всего года, до 31 декабря.

При этом важно помнить, что право на налоговую скидку действует всего год. То есть деньги за расходы, понесенные в 2020 году, вернут только в том случае, если вы обратитесь в налоговую в 2021-м. Если же обратиться в 2022-м, можно будет вернуть деньги за платежи, сделанные уже в 2021-м.

К сожалению, в Украине довольно слабо развиты услуги налоговых консультантов для физлиц, так что нужно оформлять все документы самостоятельно. Сделать это можно на портале электронных услуг Государственной налоговой службы Украины – cabinet.tax.gov.ua.

Для получения налоговой скидки нужно будет заполнить декларацию, а в ней указать размер доходов и уплаченных налогов за прошлый год. Эти данные можно запросить у бухгалтера своего предприятия, в самой налоговой через свой личный кабинет или на портале электронных услуг Пенсионного фонда. Бланк декларации тоже можно найти в личном кабинете налогоплательщика. Там же, кстати, размещены и инструкции по заполнению документов и порядок действий.

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