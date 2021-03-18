С 20 марта власти Киева усиливают карантин в городе из-за новой вспышки COVID-19. Новые ограничения вводят на три недели.

Об этом заявил на брифинге мэр города Виталий Кличко.

Решение об ужесточении карантина приняла комиссия ТЭБ и ЧС на внеочередном заседании. Дело в том, что в столице резко ухудшилась эпидемиологическая ситуация. Что запрещается:

закрывают кинотеатры, театры, музеи, концертные залы, ТРЦ,

запрещается проведение массовых мероприятий,

кафе и рестораны будут работать исключительно на «вынос».

кафе и рестораны будут работать исключительно на «вынос». запрещается проведение религиозных богослужений (если не обеспечена площадь помещения не менее 10 кв.м. на 1 человека),

присутствие зрителей на спортивных соревнованиях также будет запрещено,

автозаправочные станции будут работать без кафе,

парикмахерские, салоны красоты, фитнес и спортивные залы будут работать по предварительной записи,

все предприятия и организации бюджетной сферы переходят на дистанционную работу.

Кроме того, весенние каникулы в школах Киева принято начать с 18 марта.