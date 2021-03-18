В Ивано-Франковске, который находится в «красной» зоне с наиболее жестким карантином, предприниматели вышли под стены государственной администрации из-за невозможности полноценно вести бизнес.

Соответствующую информацию обнародовал мэр города Руслан Марцинкив.

Чиновник заявил, что поддерживает людей и порекомендовал им обратиться к ОГА с просьбой принять участие в работе комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям и озвучить собственные условия.

«Я понимаю, что они сейчас – как «между двух огней». Маленькому магазину, где продаются светильники, работать запрещено – а открыты большие магазины, где постоянные скопления людей! Ну и помощи тоже нет», – заявил Марцинкив.

При этом городской глава отметил, что отменять карантин в городе еще рано, поскольку ситуация с заболеваемостью непростая.

«Сейчас я не имею в виду отмену ограничений. Ситуация с карантином все еще тяжелая и больные есть. Я лишь говорю о том, что запреты и требования для людей должны быть логичными. А пока надеемся на здравый смысл правительства и положительное решение на ближайшей областной комиссии по ТБЧС», – пишет мэр Ивано-Франковска.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине значительно ухудшилась ситуация с распространением COVID-19, в связи с чем власти крупных городов начали вводить усиленные карантинные ограничения.

А также, в Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации, которую необходимо соблюдать в случае заражения COVID-19.