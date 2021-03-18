У «армий ДНР и ЛНР» нет шансов идти штурмом на бойцов ООС на Донбассе без поддержки России, ведь в случае такого сценария они будут уничтожены. Одновременно с этим в России сейчас нет рациональных причин переводить конфликт в полномасштабный.

Такое заявление в эфире телеканала «Украина 24» сделал советник главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович.

По его мнению, Россия в случае открытого нападения нарвется на реакцию международного сообщества:

«У них нет решительного превосходства над украинской армией. Это будет кровавая бойня для обеих сторон, которая не дает им шансов решить военные задачи таким образом, чтобы это могло принести значительные политические достижения».

При этом Арестович отметил, что «есть вторая сторона – мир создан из конфликтов, которые начинались по иррациональным причинам, и такая угроза всегда есть».

«Пока могу сказать следующее: без того, чтобы вмешалась российская военная машина, шансов на успех у Первого и Второго армейского корпуса вооруженных сил России, которые они по недоразумению называют «армиями ЛНР и ДНР», нет никаких. Мы их уничтожим при любой попытке наступать», – подчеркнул представитель ТКГ.

Целью провокаций боевиков на Донбассе, пояснил он, является давление на ВСУ. Это создает эффект угрозы войны, что так необходимо для достижения определенных уступок.

Накануне пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Россия исключает возможность проведения нового референдума о статусе оккупированного Крыма. При этом Кремль продолжит «защищать русскоязычное население» на Донбассе.

А замглавы администрации президента России Дмитрий Козак заявил, что у Киева нет нового мирного плана по урегулированию ситуации на Донбассе.