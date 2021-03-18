Ветеранов антитеррористической операции (АТО) на Донбассе добавили в категорию общественных деятелей, которые могут привиться остаточными дозами вакцины против COVID-19 Covishield.

Они могут записаться на привику через «Дію» или контакт-цент Минздрава, указано в сообщении на правительственном портале.

Так, в дорожную карту вакцинации внесли изменения, согласно которым участники боевых действий могут получить прививку остаточными дозами вакцины.

«В случае отказа людей из групп риска, остатки доз с открытого флакона срочно предлагают общественным деятелям, к которым теперь относятся ветераны АТО/ООС. Если вакцину не используют в этот срок, она подлежит утилизации», — указано в сообщении.

Участники боевых действий могут записаться в лист ожидания через портал или мобильное приложение «Дія», а также через контакт-центр Минздрава.

На портале или в приложении «Дія» нужно авторизоваться с помощью электронной подписи или BankID, указать сферу деятельности и выбрать место вакцинации.

Как мы уже рассказывали ранее, в Украине хотят наказывать за нарушение режима самоизоляции и обсервации, которую необходимо соблюдать в случае заражения COVID-19.

А также, украинцев хотят проверить на наличие антител к коронавирусу. Это позволит эпидемиологам получить лучшее представление того, сколько человек столкнулись с вирусом.