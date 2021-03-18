Проблемы с водой в оккупированном Крыму будут обостряться, что может спровоцировать Россию на еще большую агрессию против Украины.

Об этом заявил в интервью «Радио Свобода» первый президент Украины Леонид Кравчук.

По его словам, Украина просто так поставлять воду в Крым не будет:

«Потому что мы не знаем, кому эта вода пойдет — гражданам на полив, или военным заводам, или еще кому-то. За все несет ответственность Россия».

Он допускает, что вопрос воды в Крыму будет обостряться и дальше, и не исключает, что Россия будет делать попытки получения воды из материковой Украины путем атак.

«Это будет один из толчков для России пробить дорогу оттуда в Украину. Херсон, Мариуполь — эту часть они хотят как-то пробить в Крым, чтобы обеспечить Крым водой», — заявил Кравчук.

https://www.youtube.com/watch?v=Cl-Pmqsfpos&t=5s